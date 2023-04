LIVE Buitenlands voetbal | Krakers in Manchester en München

Sergio Pérez voelt zich sterk in strijd met Max Verstappen: ‘Ik geloof echt dat ik net zoveel kans krijg als hij’

Sergio Pérez blaakt van het zelfvertrouwen na zijn overwinning in Saoedi-Arabië. In Melbourne maakt de Mexicaan nog eens duidelijk dat hij Red Bull-teamgenoot Max Verstappen dit jaar écht wil gaan uitdagen. Daar is hij goed genoeg voor, denkt hij.