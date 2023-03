LIVE buitenlands voetbal | Manchester City neemt afstand van Sven Botman en Newcastle United

Met video Sensaties op UK Open: Jeffrey de Zwaan schakelt Gerwyn Price uit, Danny Noppert onderuit

In de vijfde ronde van de UK Open Darts in Minehead heeft Jeffrey de Zwaan voor een gigantische stunt gezorgd door voormalig wereldkampioen Gerwyn Price uit te schakelen (10-8). Dit jaar krijgt de ‘FA Cup of Darts’ een andere winnaar dan vorig jaar, want Danny Noppert ging verrassend onderuit tegen William O’Connor (10-9). Er komen nog drie andere Nederlandse darters in actie.