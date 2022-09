LIVE buitenlands voetbal | Napoli al na drie minuten op achterstand tegen Lazio, sterren PSG in actie

Max Verstappen laat Nederlands feestje niet verpesten door Leclerc: ‘Ongeloof­lijk dat ik hier pole pak’

De Dutch Grand Prix is genieten voor Max Verstappen, die als vanzelfsprekend in het middelpunt van de belangstelling staat. Te midden van al die opgewonden mensen die overwinningen van hem verwachten, pakte hij pole position. ,,De steun die ik voel, is ongelooflijk.”

18:59