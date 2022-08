Live buitenlands voetbal | Nathan Aké in basis ManCity, Erik ten Hag wacht duel met Brentford

Het voetbal in de Europese topcompetities is weer in volle gang. Vandaag staat de tweede Premier League-duel voor Erik ten Hag als trainer van Manchester United op het menu. Verder start FC Barcelona het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Volg alle wedstrijden live via ons matchcenter en bekijk hieronder het complete programma en de uitslagen.