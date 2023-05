LIVE buitenlands voetbal | Ontknoping boven- én onderin Bundesliga, goal én rode kaart voor Zeegelaar

Met video Nyck de Vries geniet van Monaco, Max Verstappen niet geheel tevreden: ‘Hier racen in Formule 1 is iets heel anders’

Nyck de Vries heeft zich vandaag goed vermaakt op het stratencircuit van Monaco. De coureur van AlphaTauri, die dit seizoen nog geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt, noteerde in de twee trainingen de zestiende en zeventiende tijd. Max Verstappen, die de beste tijd klokte in de tweede oefensessie, was echter niet geheel tevreden.