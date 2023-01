LIVE buitenlands voetbal | Prachtige invalbeurt Sébastien Haller bij Borussia Dortmund

Topfavo­riet Iga Swiatek na nederlaag: ‘Ben bezweken onder de druk’

De Poolse Iga Swiatek neemt na haar verrassende uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open de tijd om tot zichzelf te komen. ,,De druk was me te veel vandaag, ik ben er onder bezweken. Ik voelde dat ik niet wilde verliezen in plaats van dat ik wilde winnen”, zei de 21-jarige Poolse na haar nederlaag in twee sets tegen de Kazachse Elena Rybakina: 4-6 4-6.

16:56