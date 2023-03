LIVE Buitenlands voetbal | Real Madrid wil na twee keer gelijkspel gat met FC Barcelona verkleinen

WK Shorttrack Oranje boven op 500 meter: oppermach­ti­ge Xandra Velzeboer prolon­geert wereldti­tel voor Suzanne Schulting en Selma Poutsma

Xandra Velzeboer heeft haar wereldtitel op de 500 meter geprolongeerd op de WK shorttrack in Seoel. Ze was de hele dag al oppermachtig op die afstand en in de finale eindigde ze ruim voor haar twee landgenoten. Suzanne Schulting pakte zilver, Selma Poutsma brons. Bij de mannen was er ook succes: Jens van 't Wout pakte met brons zijn eerste individuele WK-medaille.