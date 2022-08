Live buitenlands voetbal | Wesley Hoedt in basis bij Anderlecht, Londense derby tussen Chelsea en Spurs

Ook vandaag weer volop topvoetbal in de grote buitenlandse competities. De Londense derby tussen Chelsea en Tottenham Hotspur wordt gespeeld, maar ook Bayern München en Real Madrid komen in actie. En maakt Georginio Wijnaldum zijn debuut namens AS Roma? Volg alle wedstrijden live via ons matchcenter en bekijk hieronder het complete programma en de uitslagen.