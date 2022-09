LIVE Champions League | Bekijk hier de tussenstanden, Brugge walst in Portugal over Porto heen

World Series of Darts Finals Michael van Gerwen jaagt voor Nederlands publiek op vijfde eindzege, loodzwaar schema Danny Noppert

's Wereld beste darters strijken deze week neer in Nederland. Van vrijdag tot en met zondag wordt in het AFAS Live in Amsterdam bepaald wie de winnaar wordt van de Jack's World Series of Darts Finals. Een toernooi dat Michael van Gerwen al vier keer won.

