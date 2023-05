LIVE Champions League | Manchester City is heer en meester in eigen huis en pakt verdiende voorsprong tegen Real Madrid

Met samenvatting Holger Rune stunt tijdens masters­toer­nooi Rome met zege op Novak Djokovic: ‘Daar ben ik best trots op’

Novak Djokovic is uitgeschakeld op het masterstoernooi van Rome. De Servische favoriet, zesvoudig winnaar van het evenement, verloor in de kwartfinale in drie sets van Holger Rune. Het 20-jarige Deense talent sloeg toe in drie sets, 6-2, 4-6, 6-2.