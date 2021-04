LIVE | Chelsea begint zonder Ziyech aan kraker tegen Real Madrid

Primeur voor Van Duijvenbo­de met winst in Nederland­se finale Super Series

10:41 Dirk van Duijvenbode heeft een mooi succes beleefd door in het Duitse Niedernhausen het Players Championship 11 te winnen. In een volledig Nederlandse finale was Aubergenius met 8-6 net te sterk voor Martijn Kleermaker. Het betekent een primeur voor Van Duijvenbode, want nooit eerder slaagde hij erin om een rankingstoernooi van de PDC te winnen.