LIVE | City op rand van finale door goal Mahrez, Real Madrid heeft twee goals nodig in laatste kwartier

Opbrengst shirt Diego Maradona veel hoger dan tricot van Babe Ruth

Het shirt dat Diego Armando Maradona zou hebben gedragen tijdens de kwartfinale van het WK tegen Engeland in 1986 is geveild door Sotheby’s voor 8,4 miljoen euro. Het shirt heeft het record gebroken van Babe Ruth. Zijn New York Yankees-shirt werd in 2019 voor 5,1 miljoen verkocht.

17:55