LIVE | Clubtopscorer Memphis Depay zet Barcelona op voorsprong tegen Real Mallorca

Jill Roord en Wolfsburg maken eind aan ongekende reeks Barça, maar Catalanen staan in CL-finale tegen Lyon

Wolfsburg deed er met de Nederlandse troeven Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Jansen in de basis alles aan tegen Barcelona, maar de 5-1 nederlaag uit de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League bleek te groot. Ondanks een 2-0 zege in eigen huis ligt de Duitse club met de Nederlandse enclave uit het toernooi. FC Barcelona treft Olympique Lyon in de finale.

30 april