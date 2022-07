Live Conference League | AZ verdedigt minimale voorsprong op bezoek bij Tuzla City

Duitsland treft Sarina Wiegman en Engeland in EK-finale na winst op Leeuwinnen-beul Frankrijk

Duitsland is zondag de tegenstander van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman in de finale van het EK voetbal. In Milton Keynes waren de Duitse vrouwen dankzij twee goals van aanvoerster Alexandra Popp met 2-1 te sterk voor Frankrijk, dat in de kwartfinales nog won van de Oranje Leeuwinnen (1-0 na verlenging).

27 juli