Live Conference League | FC Twente met comfortabele voorsprong slotfase in bij Cukaricki

Op bezoek bij het oudste sportevene­ment van Nederland: ‘Wij vinden dat kaatsen het leven is’

Het is ’s lands oudste sportklassieker: de PC Franeker. Al 169 jaar wordt er gekaatst op de dag die voor een deel van Friesland heilig is. Een reportage vanuit het kaatsmekka met een flamboyante voorzitter en over schijtende zeemeeuwen, kwetsbaar ochtendlicht, de oorlog in Oekraïne en gemeenschapszin. ,,Hier raakt de bal het hart.’’

13:01