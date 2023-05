LIVE Conference League | Fiorentina op voorsprong tegen FC Basel van Wouter Burger

Iga Swiatek kan haar titel in Rome niet verdedigen door beenblessu­re

Iga Swiatek komt niet in actie in de halve finale van het toernooi in Rome. De nummer 1 van de wereld heeft een dijbeenblessure opgelopen. In de strijd om een plek in de halve eindstrijd tegen de Kazakse Elena Rybakina moest de Poolse titelverdedigster in de derde set bij een stand van 6-2 6-7 (3) 2-2 opgeven.