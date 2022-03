LIVE | Cristiano Ronaldo scoort twee keer voor Manchester United in topper tegen Spurs

Heracles voor Vitesse sportief intermezzo op weg naar Rome: ‘Europa is nu toch belangrij­ker dan de competitie’

ARNHEM - Vitesse staat voor het competitieduel met Heracles Almelo. Te midden van de chaos rond het vertrek van clubeigenaar Valeri Oyf moet coach Thomas Letsch de sportieve koers uitzetten. De blik in het Arnhemse kamp blijkt vooral gericht op de clash met AS Roma. ,,Europa is nu toch belangrijker dan de competitie”, stelt de Duitse trainer.

