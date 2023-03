LIVE darts | Michael van Gerwen wéér in finale: Dimitri van den Bergh of Jonny Clayton de tegenstander

Michael van Gerwen heeft de finale van de vijfde Premier League-avond in Exeter bereikt. Mighty Mike was met 6-4 te sterk voor Nathan Aspinall, die volop kansen had om de Nederlander pijn te doen. The Asp liet dit na en moest toezien hoe Van Gerwen net als vorige week in Dublin de finale van de Premier League-avond haalde. Deze keer in Exeter.