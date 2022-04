LIVE | De Roon, Koopmeiners en Hateboer op voorsprong in Leipzig

Danjuma na goal tegen Bayern lovend over trainer: ‘Een mastermind’

Arnaut Danjuma maakte in de heenwedstrijd tegen Bayern München (1-0) in de kwartfinales van de Champions League het enige doelpunt. De matchwinner was na afloop lovend over trainer Unai Emery. ,,Ik kan je vertellen: hij is een tactisch mastermind", aldus Danjuma tijdens een interview met de UEFA.

