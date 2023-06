LIVE EK-kwalificatie | Finland en Slovenië openen avond, Frankrijk in actie in poule Oranje

Met video Juan Ayuso wint koningin­nen­rit in Ronde van Zwitser­land, Wilco Kelderman houdt stand

De Spaanse wielrenner Juan Ayuso heeft de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates reed in de vijfde etappe iedereen eraf op de laatste beklimming en kwam solo over de meet in La Punt.