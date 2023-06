LIVE EK-kwalificatie | PSV’er Bakayoko in de basis bij Belgen, Ronaldo speelt 200ste interland voor Portugal

Andries Jonker is Sarina Wiegman dankbaar voor oplossen vrouwen­voet­bal­con­flict: ‘Heel verheugd’

Kriebels in de buik vandaag op het trainingsveld in de Zeister bossen. Alsof het een eerste schooldag was: de Nederlandse vrouwen begonnen officieel aan hun voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Dit is waarom ik deze baan heb geaccepteerd.”