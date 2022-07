Live EK vrouwenvoetbal | Duitsland leidt tegen Fransen: wie bereikt finale tegen Engeland van Wiegman?

Vroege vluchter Davide Ballerini mag in Ronde van Wallonië eindelijk weer juichen

De voorlaatste etappe in de Ronde van Wallonië is gewonnen door Davide Ballerini. De Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl was in een sprint met drie medevluchters uiteindelijk de sterkste. Robert Stannard blijft leider.

26 juli