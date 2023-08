LIVE Europese Super Cup | Manchester City wil eerste prijs van het seizoen binnenhalen tegen Sevilla

Panenka | ‘Ik ben heel benieuwd hoe Feyenoord omgaat met de druk van titelfavo­riet’

Het is weer maandag, hoog tijd voor Panenka. Etienne Verhoeff kijkt met Sjoerd Mossou terug op de eerste speelronde van de eredivisie. Gesprekthema’s: de valse start van Feyenoord, ‘de ‘zeikcultuur in Spanje’ rond arbiters, de scheidsrechtersdag in Zeist, het wekelijkse belletje naar Aad de Mos en als afsluiting Harry Kane, die nog duidelijk geen Duits spreekt.