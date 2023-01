LIVE FA Cup | Doelpunt van Marcus Rashford afgekeurd wegens buitenspel van Wout Weghorst

Met video Wout Weghorst oogst lof bij Manchester United: ‘Geen superster van wereldklas­se, maar geef hem de kans’

Wout Weghorst heeft zijn eerste goal voor Manchester United te pakken. Op het moment dat The Red Devils het lastig hadden in de halve finale van de League Cup tegen Nottingham Forest, maakte de 30-jarige Nederlander de 0-2. Uiteindelijk wonnen Erik ten Hag en consorten met 0-3, waardoor de finale op Wembley heel dichtbij is.

26 januari