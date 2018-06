LIVE: FIFA geeft doelpunt Pogba aan Australiër

Het WK is in volle gang. Vandaag alweer dag vier in Rusland met daarin de start van wereldkampioen Duitsland en topfavoriet Brazilië in actie. Mis niets in ons liveblog.



• 14.00 uur: Costa Rica - Servië - liveblog vanaf 13.00 uur

• 17.00 uur: Duitsland - Mexico - liveblog vanaf 16.00 uur

• 20.00 uur: Brazilië - Zwitserland - liveblog vanaf 19.00 uur