LIVE | Foden slaat toe namens Man City, maar Vinicius doet snel iets terug in waanzinnig spektakelstuk

Het dna van Ajax: de genen van Johan Cruijff zitten overal, van De Meer tot de Arena

In de tweede aflevering van de tweede serie van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou Amsterdam. De stad van recordkampioen Ajax die zoveel prijzen won en waar nostalgie kriskras door de hele stad te vinden is. In noord, in zuid, in oost en in west. Sjoerd ontmoet John van ’t Schip op de plek waar vroeger De Meer stond en praat ook met Ronald de Boer over de steeds mooier wordende Johan Cruijff Arena.

25 april