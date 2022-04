LIVE | Frenkie de Jong en Memphis Depay in Barça-basis voor duel met laagvlieger Cadiz

Amsterdam verslaat titelhou­der en aartsri­vaal Den Bosch in tumultueu­ze finale EHL

De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League op hun prijzenlijst bijgeschreven. De ploeg van trainer Robert Tigges versloeg aartsrivaal Den Bosch in de finale van het Europese clubtoernooi in Amstelveen. Dat gebeurde na shoot-outs, die nodig waren omdat de stand na de reguliere minuten 2-2 was.

16:08