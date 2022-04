LIVE | Georginio Wijnaldum en Xavi Simons op bank PSG tegen Marseille, Sevilla ontvangt koploper

Door de bekerfinale ligt de eredivisie zo goed als stil, maar in het buitenland gaat het competitievoetbal ongeremd door, waaronder de Franse kraker Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille, eind deze maand tegenstander van Feyenoord in de halve finale van de Conference League. Volg alle wedstrijden live via ons matchcenter, en bekijk alle doelpunten onderaan dit artikel.