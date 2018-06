LIVE: Guerrero rekent op basisplaats in cruciaal duel Peru

Paolo Guerrero hoopt vurig dat hij in de tweede groepswedstrijd van Peru op het WK tegen Frankrijk wel in de basis mag beginnen. De 34-jarige spits moest een lang juridisch gevecht leveren om naar Rusland te mogen. Tot zijn eigen teleurstelling moest Guerrero tegen Denemarken (0-1) op de bank beginnen.



,,Dat was zwaar'', erkende de topschutter aller tijden van Peru. ,,Maar goed, de bondscoach beslist.''



Trainer Ricardo Gareca koos tegen de Denen voor de ploeg waarmee hij zich had voorbereid op het WK. Guerrero kreeg pas kort voor het toernooi toestemming om mee te doen. Een Zwitserse rechter besloot zijn dopingschorsing op te schorten. Kort na de openingstreffer van Denemarken kwam Guerrero alsnog in het veld. De spits was twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar ook hij kon de uitblinkende keeper Kasper Schmeichel niet passeren.



,,Hij zorgde voor beleving in ons spel'', constateerde Gareca. Donderdag wacht een duel met Frankrijk, de favoriet in de poule. ,,We leven nog'', zegt Guerrero. ,,Maar we moeten de volgende wedstrijd wel winnen.''