LIVE | Hamdaoui zet De Graafschap op voorsprong bij FC Twente

Bertens mist Australian Open na operatie: ‘Ze had elke dag pijn’

17:35 Kiki Bertens (28) is geopereerd aan de achillespeesblessure waar de tennisster de afgelopen tweeënhalf jaar last van had. De nummer negen van de wereld mist daardoor sowieso de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in januari.