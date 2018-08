LIVE: Heemskerk snelste in series 200 meter vrij

Zwemmen

Femke Heemskerk heeft in de series van de 200 meter vrije slag de beste tijd gerealiseerd. De Nederlandse recordhoudster tikte aan na 1 minuut en 58,14 seconden. Alleen de Française Charlotte Bonnet bleef in haar buurt: 1.58,30.



De 1.59,19 van Robin Neumann was de zestiende tijd in de series, waarmee ook zij zondagavond mag terugkomen voor de halve finales. Heemskerk pakte de afgelopen EK's brons (2014) en zilver (2016).



Arjan Knipping zwom op de 200 meter wisselslag bijna een seconde van zijn persoonlijk record af. Zijn 2.00,84 was de dertiende tijd, goed voor een plaats in de halve finales.