LIVE: Ivan Rakitic wil geschiedenis schrijven

'Geschiedenis schrijven'

De Kroaten zitten net als bij hun WK-debuut in 1998 bij de laatste vier. Twintig jaar geleden moesten ze in de halve finale buigen voor gastland Frankrijk (2-1), waarna Kroatië ten koste van Oranje wel het brons pakte. ,,Het is indrukwekkend wat de generatie van toen heeft bereikt'', zegt Ivan Rakitic. ,,Maar wij willen onze eigen geschiedenis schrijven.'' Met onder anderen Rakitic, Mandzukic en Luka Modric beschikt bondscoach Zlatko Dalic over gelouterde topspelers. ,,We hebben ervaren jongens en ook jonge talenten, daarom zijn we zo goed'', zegt Mandzukic. ,,We zijn niet bang voor Engeland, we geloven in onze eigen kracht. In de halve finale zijn de kansen altijd fiftyfifty.''