LIVE | Koeman brengt Griezmann voor Dest: hels karwei wacht in Clásico

Zwak optreden Vitesse tegen hekkenslui­ter ADO: met gelijkspel richting de bekerfina­le

9 april ARNHEM - Vitesse stapt in mineur de week naar de bekerfinale in. De Arnhemse formatie morste vrijdagavond onnodig punten tegen hekkensluiter ADO Den Haag. In een armoedig optreden bleven doelpunten uit: 0-0.