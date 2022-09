LIVE La Liga | FC Barcelona met De Jong en Memphis in de basis op bezoek bij Cádiz

Danny Noppert verliest zinderend duel bij German Darts Open, Dirk van Duijvenbo­de ook onderuit

Danny Noppert heeft niet de derde ronde van de German Darts Open kunnen bereiken. In Jena was Engelsman Ross Smith na een spannend duel met 6-5 te sterk. Even later op de zaterdagmiddag werd ook Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld.

17:21