LIVE La Liga | Frenkie de Jong lanceert Ansu Fati, aanvaller verprutst opnieuw aanval FC Barcelona

Met samenvattingen Danny Noppert treft Dirk van Duijvenbo­de in kwartfina­les EK darts na thriller tegen Vincent van der Voort

Danny Noppert heeft na een thriller de kwartfinales van het EK darts bereikt. The Freeze rekende in een Nederlands onderonsje in Dortmund af met Vincent van der Voort: 10-9. Noppert speelt morgen voor een plaats in de halve finales weer tegen een landgenoot, want Dirk van Duijvenbode versloeg de Engelsman James Wade (10-7).

22:08