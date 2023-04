LIVE La Liga | Koploper FC Barcelona aast na bekerdreun op herstel tegen Girona

German Darts Grand Prix Danny Noppert stuurt Dirk van Duijvenbo­de naar huis, sprookje Berry van Peer eindigt in achtste finales

Danny Noppert heeft ten koste van landgenoot Dirk van Duijvenbode de kwartfinales van de German Darts Grand Prix bereikt. The Freeze versloeg Aubergenius in de achtste finales met 6-2. Van Duijvenbode uitte tijdens de partij zijn ongenoegen over afleiding in de zaal.