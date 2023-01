LIVE La Liga | Koploper FC Barcelona tegen Getafe, speeltijd voor Frenkie de Jong?

Kjell Scherpen verbolgen na rode kaart tegen PSV: 'Snap niet wat we aan het doen zijn’

De wedstrijd tussen PSV en Vitesse (1-0) was er eentje met pieken en dalen voor Vitesse-doelman Kjell Scherpen. In de eerste helft stopte hij nog een penalty van Luuk de Jong, maar na rust ging hij in de fout bij de enige goal van PSV én pakte hij ook nog rood.

