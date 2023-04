LIVE La Liga | Lewandowski opent de score namens FC Barcelona op bezoek bij Elche

podcast Willem van Hanegem in aanloop naar Rotterdam­se derby: ‘Spartanen gunnen Feyenoord titel niet’

„Sparta staat terecht zesde.” Dat zegt Willem van Hanegem in de nieuwste aflevering van de AD Willem & Wessel podcast. ,,Zeg je voor de start van de competitie: Sparta staat zesde na 28 wedstrijden, dan had ik je niet geloofd. Maar als ik kijk naar het niveau daaronder dan is het eigenlijk wel logisch. Sparta is beter dan de ploegen die onder ze staan en dus horen ze ook op plek zes.”