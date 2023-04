LIVE La Liga | Simpele avond Barcelona tegen tiental Real Betis, Frenkie de Jong krijgt na een uur rust

Dutch Darts Championship Michael van Gerwen voortva­rend van start, Berry van Peer zorgt voor groot feest in Leeuwarden

Na Danny Noppert en Berry van Peer heeft ook Michael van Gerwen zich geplaatst voor de achtste finales bij het Dutch Darts Championship. Mighty Mike kreeg weinig tegenstand van zijn Duitse tegenstander en was na afloop geëmotioneerd toen hij terugdacht aan het Premier League-echec van een paar weken geleden. Later komt ook Dirk van Duijvenbode nog in actie.