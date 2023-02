LIVE League Cup | Erik ten Hag en Manchester United al met één been in finale

Kemphanen Jordy Harink en Crispijn Ariëns over de Alternatie­ve Elfsteden­tocht: ‘Een favoriet wint bijna nooit’

De Alternatieve Elfstedentocht woensdag op de Weissensee is bij uitstek een niet te voorspellen koers waarin alles mogelijk is. Feit is wel dat rasechte natuurijsspecialisten Crispijn Ariëns en Jordy Harink tot de absolute titelkandidaten behoren. De twee kemphanen over hoe zij de monstertocht over 200 kilometer gaan klaren.

31 januari