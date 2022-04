LIVE | Liverpool is los na rust, goals van Henderson en Mané tegen Villarreal

FIA houdt meer sprintra­ces tegen: teams waren wél voor

De internationale autosportfederatie FIA heeft niet ingestemd met het invoeren van zes sprintraces in 2023 in de Formule 1. Tijdens een bijeenkomst van de ‘Formula 1 Commission’ in Londen stemden de tien teams en het management van de koningsklasse voor, maar de overkoepelende bond niet. Daardoor ontbrak de benodigde steun om het voorstel door te voeren.

26 april