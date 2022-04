LIVE | Manchester City en Liverpool jagen op winnende goal, Van Dijk haalt De Bruyne hard onderuit

Waarom het voor Verstappen mogelijk voordelig is om als tweede aan de laatste ronde te beginnen

Inhalen was ruim tien jaar geleden in de Formule 1 zo moeilijk geworden dat het Drag Reduction System werd bedacht. Maar nu de nieuwe auto’s dit seizoen dichter achter elkaar kunnen rijden, is DRS soms een reden om níét in te halen. Ook in Melbourne ligt zo’n scenario op de loer.

