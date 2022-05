LIVE | Manchester United verdedigt plek 6 in de Premier League tegen Brentford

Openda zet Vitesse op het juiste spoor: zege bij Go Ahead zorgt voor opluchting in Arnhemse kamp

DEVENTER - Vitesse zit in de play-offs om Europees voetbal. Aan de hand van Loïs Openda versloeg de Arnhemse club zondagmiddag in Deventer Go Ahead Eagles. De Belg scoorde twee keer voor de Gelderse eredivisionist, die zo met 2-1 won.

1 mei