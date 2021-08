LIVE | Mbappé zet PSG op voorsprong in Reims, publiek hoopt op veel minuten voor Messi

JVC Cuijk is terug bij af: herfinan­cie­ring van 3 ton gaat niet door, gemeente wil er niet aan

14:29 JVC Cuijk is terug bij af. De herfinanciering van bijna 3 ton (!) gaat niet door. De gemeente Cuijk vindt de herfinanciering niet verantwoord. Met het oog op een mogelijk faillissement van de voetbalclub. ,,Het financiële risico is eenvoudigweg te groot”, stelt Maarten Jilisen, wethouder sportbeleid in Cuijk.