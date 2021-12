LIVE | Michael van Gerwen opent jacht op vierde wereldtitel, eerst nog twee potjes in eerste ronde

arnhem Uitgespro­ken korfbalico­nen Crum, Wolsink en Van den Bos: Oost-Arn­hem de Calimero van de Korfbal League?

Oost-Arnhem, drievoudig Nederlands zaalkampioen (1987, 1988, 1996), speelt sinds vorig seizoen in de Korfbal League. Succesvol is de ploeg niet. In de huidige competitie verloor Oost-Arnhem alle vier gespeelde duels en dan komt vanmiddag ook nog DVO, koploper in poule B, op bezoek. Hoort Oost-Arnhem wel thuis in de Korfbal League en wat schort er op sportief en organisatorisch vlak aan? Erik Wolsink, vier keer korfballer van het jaar en oud-speler en oud-trainer van Oost-Arnhem en de ex-bondscoaches Ben Crum en Jan Sjouke van den Bos vellen een oordeel.

7:06