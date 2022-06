LIVE | Modric speelt 150ste interland voor Kroatië, goal van Nkunku afgekeurd

Nations LeagueVoor Kroatië en Frankrijk staat de tweede wedstrijd in de Nations League in het teken van eerherstel. De twee toplanden moeten in de herhaling van de WK-finale van 2018, vanaf 20.45 uur in Split, aan de bak na respectievelijke uitglijders tegen Oostenrijk (0-3) en Denemarken (1-2) afgelopen vrijdag. De laatste twee nemen het in Wenen tegen elkaar op. Volg beide duels in onze livewidget.