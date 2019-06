LIVE | Nadal hard op weg naar twaalfde finale in Parijs, Federer heeft antwoord niet

Video Nieuwe eigenaar Roda JC stelt zich voor: ‘Koempel­men­ta­li­teit moet terugkomen’

6 juni Mauricio Garcia de la Vega nam dinsdag bij Roda JC de aandelen over van loempiamagnaat Frits Schrouff, die tachtig procent van de aandelen had. Daarmee is de toekomst van Roda JC voorlopig veiliggesteld. Vandaag stelde de 51-jarige Mexicaan zich voor aan de Limburgse fans.