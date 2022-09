LIVE Nations League | Italië en Engeland tegenover elkaar in San Siro, Duitsland tegen Hongarije

ACHTERGROND Joseph Oosting topkandi­daat voor de trainers­post, maar komt hij ook naar Vitesse?

Vitesse moet op zoek naar een opvolger van Thomas Letsch, die op weg is naar VfL Bochum. Joseph Oosting wordt in brede kring gezien als de topkandidaat voor de trainerspost in Arnhem. Maar gaat de logica ook op bij de Gelderse club?

22 september