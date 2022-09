LIVE Nations League | Szalai scoort met heerlijke hakbal voor Hongarije tegen Duitsland, nog geen goals in San Siro

Met videoZeven wedstrijden vanavond in de Nations League, waarvan het duel tussen Europees kampioen Italië (niet geplaatst voor het WK) en verliezend EK-finalist Engeland het meest in het oog springt. Na de bloedeloze 0-0 in Wolverhampton afgelopen juni wordt vanavond in San Siro op meer spektakel gerekend. In dezelfde poule speelt Duitsland in Leipzig tegen Hongarije.