LIVE | Nuytinck scoort voor Udinese

Amerikanen nemen Chelsea over voor 5 miljard euro: nu de verkoop van Vitesse nog

Een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly, mede-eigenaar van honkbalteam de Los Angeles Dodgers, heeft het winnende bod gedaan in de overnamestrijd rond de Engelse voetbalclub Chelsea. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. De voetbalclub heeft het nieuws bevestigd en verwacht dat de deal eind mei rond is.

10:42